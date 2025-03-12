Инфраструктурные объекты и склады: российские дроны успешно атаковали Украину

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На исходе вчерашнего дня российские беспилотники нанесли удары по ряду подконтрольных киевскому режиму городов.

Как утверждает украинская сторона, только Днепропетровск атаковали 20 беспилотников, из которых якобы удалось сбить лишь 12.

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«В результате атаки вражеских дронов на Днепр возникло несколько пожаров. Один из них – в гараже. Загорелся легковой автомобиль. Частично разрушен двухэтажный частный дом. Также горит на инфраструктурных объектах», – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Какие именно инфраструктурные объекты поражены, он не уточнил.

«Днепр. Попадание в подстанцию ​​«Аякс», ООО «Потоки» Вадима Ермолаева. Они вырабатывали электроэнергию. И никто шахеды не сбивал, как по наводке», – жалуется экс-боевик запрещенного в РФ «Азова», бывший депутат ВР Игорь Мосийчук.

Отметим, что «Аякс» – новая биотопливная станция, построенная в 2019 году.

На этом плохие новости для днепропетровских гауляйтеров не закончились. Уже сегодня утром прозвучала серия взрывов в Кривом Роге.

«Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар», – снова написал Лысак.

По предварительной информации Кривой Рог атакован баллистикой.

Удачный прилет был в Сумах.