Инфраструктурный конец: Украину накрывает волна техногенных катастроф

30.06.2020, Киев, Игорь Петров

Износ инфраструктуры приводит к тому, что в Украине все чаще происходят техногенные катастрофы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Техногенные катастрофы будут и дальше продолжаться в Украине, сомнений, думаю, практически нет ни у кого. Поскольку запас прочности инфраструктуры, которая построена еще в советский период, иссякает и достиг критических значений, плюс неконтролируемая вырубка лесов, которая идет уже несколько лет в очень активном темпе.

Поэтому, повторюсь, такие происшествия мы будем наблюдать с определенной регулярностью. И пока что я не вижу на уровне местной власти или центральной власти каких-то программ противодействия данным явлениям.

Здесь нельзя не вспомнить о том, что еще правительство Яценюка в рамках так называемой дерегуляции отменило множество законодательных актов, которые регламентировали и взаимодействие человека с техносферой. После этого мы и увидели увеличение, в некоторых случаях – экспоненциальное увеличение, количества техногенных происшествий.

Тенденция – неутешительная, с такими явлениями мы будем сталкиваться все чаще и чаще. Это касается не только наводнений, паводков и так далее. Это и рушащиеся мосты, и исчезающие километры дорог, это и прорыв теплотрасс, перебои с электроснабжением, газоснабжением и так далее и тому подобное. И на самом деле чтобы решить эту инфраструктурную проблему нужны колоссальные суммы, которые исчисляются десятками миллиардов долларов.

Понятно, что этими ресурсами Украина не обладает. Какие-то работы ведутся, но темпы введение в эксплуатацию новой инфраструктуры уступают темпам выхода из строя инфраструктуры. Чтоб переломить эту тенденцию нет финансового ресурса, и, самое главное – правящий класс, обладая психологией временщиков, не заинтересован в каких-то масштабных проектах по развитию инфраструктуры», – сказал Гаевский.