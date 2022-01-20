Инициатива КПРФ по признанию ЛДНР спровоцировала горячие дискуссии

Новости Украины

Фракция КПРФ предложила Госдуме принять обращение к президенту России с призывом признать ЛДНР.

Инициатива вызвала разную реакцию у политических партий и экспертов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ранее мы приняли подобное решение по Южной Осетии – теперь там спокойно на границе. По Абхазии – тоже самое. Было ранее принято решение по Приднестровью – и там прекратились военные авантюры. Решение по Донбассу позволит нам всем вздохнуть с облегчением и не смотреть постоянно на унижения граждан. Почти 600 тысяч жителей Луганской и Донецкой республик являются гражданами Российской Федерации», – заявил сегодня в кулуарах парламента лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Депутат от КПРФ Александр Ющенко рекламировал инициативу в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

«В нынешних условиях, когда нам ставят ультиматумы, НАТО продвигается на восток, и впрямую нас называют агрессорами и врагами, необходимо, в первую очередь, мобилизоваться. И необходимы единство и целостность русского народа, который является государствообразующим», – сказал Ющенко.

Этот шаг поддержала «Справедливая Россия». В «Единой России» сочли инициативу поспешной. Депутат Константин Затулин, считает, что препятствием для признания республик Донбасса являются Минские соглашения, к выполнению которых Россия принуждает Украину, в том числе, в ходе серии нынешних переговоров с Западом.

«Такое признание будет означать отказ от этих соглашений», – сказал Затулин.

Вечный оппонент КПРФ Владимир Жириновский напомнил коммунистам, что в 1998 году они пролоббировали в Госдуме закон о дружбе с Украиной, который юридически закреплял все границы Украины, включая Крым.

«Как всегда левые играют роль либо провокаторов, либо полезных дурачков для Запада. Своим обращением к президенту они искусственно сужают рамки принятия решения до темы признания ДНР и ЛНР – небольших анклавов на востоке Украины. Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадёт? Нет. Кто кроме нас это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине, зато дадим все основания для «ястребов» на Западе задействовать против России новые санкции», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Либералы разошлись во мнениях по поводу инициативы коммунистов. Часть из них, например, политолог Станислав Белковский, полагает, что КПРФ выступила с ней по инициативе Кремля.

«Кремль потому и поручил эту работу КПРФ, чтобы оставить себе руки развязанными. Пока окончательное решение не принято. И чтобы внешние наблюдатели могли трактовать ситуацию по-прежнему, как угодно, в любую сторону. Если бы о признании самопровозглашённых ДНР/ЛНР попросила “Единая Россия” – это значило бы, Путин финально определился со сценарием. Что, видимо, пока не так. Разумеется, обращение коммунистов приурочено к ближайшему (21 января 2022) саммиту Лаврова с Блинкеном. От которого московские его коллеги будут требовать жёстко надавить на Украину с целью скорейшей реализации тех самых Минских соглашений. Катастрофически Украине не выгодных», – написал Белковский.

С ним не согласен его коллега Глеб Павловский.

«Инициатива КПРФ, несомненно, провокационная, потому что при принятии – это означало бы новое оспаривание территорий и границ Украины, вопреки тому, что уже неоднократно говорил сам Путин, который эти границы признавал. Конечно, это никакая не война, но это следующий этап эскалации с непредвиденными последствиями самого разного рода. Помимо прочего – это создаст поле для игры третьих, неконтролируемых сил на территории сепаратистских областей», – сказал Павловский в эфире «Эха Москвы».