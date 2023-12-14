«Инициатива полностью за нами» – Марочко о ситуации в зонах ответственности ЛНР

Ледяной дождь, перешедший в снег, усложнил работу военных на трех направлениях, находящихся в зоне ответственности Луганской народной Республики. Но если советская и российская техника на такие погодные условия рассчитана, то натовская не приспособлена к ним вовсе.

Об этом в эфире НТС сообщил военный эксперт, подполковник в отставке из Луганска Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, прежде всего, говорю о зонах ответственности Луганской народной Республики. Это три направления: Купянское, Краснолиманское и Донецкое. Можно сразу охарактеризовать ситуацию как сложную, и это связано с неблагоприятными погодными условиями. У нас прошли ледяные дожди, которые перерастали в снег. Это всё привело к серьёзным последствиям – обледенение. Много оборвано электропроводов, есть сбои связи. Но если говорить о линии боевого соприкосновения, то представьте – огромные поля превратились в настоящие катки, на которых можно кататься на коньках. В таких условиях приходится работать нашим ребятам – обледеневшая техника и вооружение. Но тут спасибо дедам и прадедам, что предусмотрели разные климатические условия при разработке образцов вооружения, и, естественно, это не сильно усложняет задачу нашим бойцам вести огонь по врагу и выполнять все задачи, которые поставлены командованием», – подчеркнул он, и добавил, что перешедший на натовскую технику противник тем же самым похвастаться не может.

«Касаемо украинской стороны, там всё намного сложнее – натовская техника намного капризнее. Она естественно превращается в груду обледеневшего металлолома. Но даже не смотря на это, активные боевые действия продолжаются на всех трех направлениях», – уточнил Марочко.

На Донецком направлении сейчас «горячо» в районе Клещеевки и Курдюмовки и в районе поселка Артёмовское, который украинцы переименовали в Хромово. По словам Марочко, там сейчас наши войска выдворяют противника с позиций, есть заметные успехи, выбиты взводные и ротные опорные пункты, заняты стратегические высоты.

«Развивается успех, и нет смысла скрывать, потому что все прекрасно понимают, глядя на карту, что сейчас идёт активное движение в районе Часов Яра. Только там, где противник серьёзно закрепился, где у него есть и склады с вооружением, и пункты постоянной дислокации, пункты размещения, вооружения, военной техники. Всё это мы сжигаем при помощи авиации, беспилотников, при помощи точных боеприпасов. Сейчас там ведётся такая работа», – пояснил эксперт.

На Краснолиманском направлении по-прежнему остаётся сложный участок в районе Кременной.

«Это, прежде всего, населённый пункт Червона Диброва, Торский выступ. Там сейчас основные сражения происходят. Дело в том, что противник очень часто обстреливает Кременную, Лисичанск и окрестности этих населённых пунктов, поэтому наша задача как можно дальше отодвинуть противника, хотя бы ради того, чтобы не достреливал теми артиллерийскими вооружениями, что у него сейчас есть на линии боевого соприкосновения», – уточнил полковник в отставке.

По его словам, на Купянском направлении действия развиваются более интенсивно в районе Синьковки и Петропавловки. Там происходят основные события, которые поднимают бурную реакцию в украинских пабликах.

«Везде кричат «нас бьют!», сплошная «зрада». Потому что они не знают, что с этим делать. Действительно, мы начали давить на многих участках. А сил и средств у них всё меньше и меньше – справляться с подобными вызовами с нашей стороны. Идёт плановая боевая работа. Инициатива полностью на стороне российских войск», – заверил Марочко.