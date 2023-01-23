Инициатива на фронте перешла к России – украинский военкор

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Россия перехватила инициативу у ВСУ на ряде направлений и сохраняет угрозу наступления на северные области, недооценивать которую нельзя.

Об этом в своем блоге заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что российское командование захватило тактическую инициативу на целом ряде участков фронта. И мы, к сожалению, не можем эту инициативу перехватить… Есть ли возможность у врага наступать? Безусловно, есть, с этой угрозой стоит считаться», – сказал военкор.

Он говорит, что не совсем понимает некоторых украинских чиновников, которые призывают не бояться наступления из Белоруссии.

«Ну, пугаться, конечно, не нужно, но предостережения должны быть – вероятность наступления Белоруссии и России снова с севера, она есть. У России есть для этого и силы, и стратегическая необходимость растянуть наши войска. Это серьезная опасность, с которой нужно считаться», – заявил Бутусов.