Инициатор водной блокады Крыма: Украина сорвёт постройку российских подлодок

27.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Любая схема по возобновлению поставок днепровской воды в Крым будет означать потерю даже гипотетических шансов для Украины вернуть полуостров. Об этом в интервью газете «Факты и комментарии» заявил экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко, инициировавший в 2014 году водную блокаду.

«Если мы дадим воду в Крым — это означает, что мы подписались под передачей его Российской Федерации навсегда. После этого обсуждать Крым с нами никто в мире не будет. Это стопроцентная гарантия», – сказал Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо понимать одно: эквивалентом этой воды является кровь украинских солдат… Потому что каждый рубль, который Россия сэкономит на этом, пойдет на войну, на разрушение нашей страны и убийство наших защитников и гражданских лиц. Эти аргументы надо уяснить каждому», – требует украинский политик.

По словам Сенченко, если Россия решится начать реализацию масштабного проекта по обеспечению Крыма водой без поставок с Украины, это подорвет экономику РФ.

«Нужно инвестировать огромные средства, чтобы эту воду собрать, очистить и подать потребителю. Это непосильная задача для экономики сегодняшней Российской Федерации. Для завтрашней — и подавно. Чтобы решить проблему водоснабжения Крыма, им нужно останавливать федеральные программы и производство очередных атомных подводных лодок, перестать строить хоть какие-то дороги во многих своих регионах и прочее», – уверяет экс-депутат Рады.

«Я по-прежнему убежден, что за шесть лет войны перекрытие подачи воды по Северо-Крымскому каналу стало наиболее эффективным невоенным методом воздействия на государство-агрессора. Нам надо продолжать гнуть свою линию», – предлагает Сенченко.