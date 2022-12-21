Инкерманский винзавод отдали на приватизацию, не ответив на самый деликатный вопрос

В Севастополе готовят к продаже Инкерманский завод марочных вин. Последние 18 лет имущественный комплекс предприятия находится в аренде, приносящей городу 50 миллионов рублей в год.

Но с 2023 года у крымских виноделов заканчивается переходный период, и производство на арендованном оборудовании запрещено, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что госпредприятие «Инкерманский завод марочных вин» нужно продавать, говорили давно. Арендатор хоть и исправно платит в бюджет, отчисляет налоги и выдает зарплату, но вкладывать средства в арендованное имущество не может. А оно хоть и работает, но безнадёжно устарело. Износ составляет 70-80%, и наращивать производство в таких условиях невозможно. А рынок для крымских вин, тем более хороших, есть.

Да, город при этом потеряет арендную плату, но обещанные инвестиции в 5 миллиардов рублей увеличат производство и сделают завод объектом туристического притяжения, что отразиться на налоговых отчислениях. В противном случае Севастополю придется самостоятельно управлять винзаводом и искать средства на поддержку предприятия, если арендатору откажут в праве выкупа.

«Со следующего года федеральное законодательство изменилось, и производить винодельческую продукцию в арендованном имуществе запрещено, она должна быть только в собственности. И второе: то, что группа, которая сегодня управляет заводом, в случае проведения приватизации, выкупа – готова порядка 5 миллиардов в течение нескольких лет вложить в развитие завода. Если это решение не будет принято, то в арендованное имущество деньги вкладывать никто не будет. Соответственно, город мог потерять такие значительные инвестиции, которые в целом бы изменили состояние завода», – считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На голосование по проекту закона о плане приватизации Севастополя на 2023 год в Законодательное собрание прибыла директор предприятия Лариса Шемчук. Она подчеркнула, что заводу нужно развиваться, но на старых мощностях прорыва не сделать, а все преобразования будут идти параллельно выпуску продукции.

«Самое главное, что эта реконструкция, во-первых, добавит и рабочих мест. И ещё, я подчеркиваю: мы реконструкцию будем вести, ни в коем случае не снижая производительность и не останавливая производство», – отметила Шемчук и добавила, что стоит задача даже парк возле завода сохранить.

«Недвижимое имущество, расположенное по адресу город Севастополь, улица Малиновского 20, в настоящее время находится в аренде, начиная с 2004 года, и большая часть из него имеет высокую степень физического и морального износа, – подчеркнул директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Александр Ксенофонтов. – Также, во многом, является фактически, по сути, технологически даже непригодным для дальнейшей эксплуатации. Целесообразность капитальных вложений, финансовых затрат в случае оставления данного имущества в государственной собственности, а городской бюджет Севастополь понесет дополнительные затраты на его списание и утилизацию, отсутствует. Планируем приватизацию данного имущества. Указанные объекты будут проданы по рыночной стоимости с учетом степени их физического и морального износа».

Но в сессионном зале нашли, что ответить департаменту и директору предприятия. Как считает депутат Антон Пархоменко, городское правительство не рассматривало иного варианта, кроме продажи предприятия. Хотя наверняка есть возможность сохранения присутствия и влияния города на завод. Его коллега по сессионному залу и однофамилец Василий Пархоменко обвинил правительство в лукавстве относительно износа основных фондов предприятия.

«Создается впечатление, что данный прогнозный план нам предложен, по сути дела, ради приватизации одного единственного предприятия – это Инкерманский завод марочных вин, и вот здесь полный раздрай, – отметил депутат. – С одной стороны слышу, что завод убитый полностью и через год его надо будет продавать как металлолом. Причем это заявляет начальник департамента, который головой отвечает за сохранность имущества, которое он передает в аренду. А как же вы допустили, уважаемые господа, что завод разрушается? По-моему, это вы тут лукавите. Я нашел вот деликатное слово, чтобы потом меня в грубости не обвинили. А как может завод, когда по докладу директора он за три года увеличил или за четыре года выпуск продукции в три раза, как может влачить жалкое существование предприятие, которое стабильно дает доход в бюджет практически 100 миллионов рублей? Когда он арендной платы выплачивает 50 миллионов ежегодно? Вам любой специалист скажет, что надо быть полным идиотом, чтобы продавать имущество которое дает вам прибыль, равную стоимости этого предприятия за 6,5 лет».

Тем не менее, закон о прогнозном плане приватизации на 2023 год был принят 17 голосами «за» с 3 «против» и 3 «воздержались». Завод в Инкермане будут продавать через открытый конкурс. В настоящее время предприятие контролирует АО «Оптима» (Санкт-Петербург), учрежденное в 2018 году крымским виноделом Валерием Захарьиным. ООО «Инкерманский завод марочных вин» было зарегистрировано в 2003 году в Инкермане.