«Инкубатор Ермака уже выращивает замену Стефанчуку и Зеленскому» – Рева назвал имена

После инцидента с ракетным ударом в Одессе, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский, на Банковой очень засуетились на предмет того, что делать, если вдруг не станет главы государства.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что вся верхушка на Банковой понимает большую свою уязвимость, ведь практически вся конструкция власти держится на одном человеке – на Зеленском. И то, что случилось в Одессе, лишний раз заставило обитателей Банковой задуматься очень серьёзно, потому что приехал греческий премьер-министр – и прилетела ракета. Сначала сказали, что в 150 метрах от них она упала, потом 500 метров, но она произвела серьёзное впечатление. По крайней мере, Зеленский о ней рассказывает уже целую неделю. Представьте себе, что эта ракета попала, и что дальше? По Конституции исполняет обязанности Стефанчук. Вам не напоминает это, что было, когда Янукович сбежал? Было там большинство «Партия регионов», был спикер Рыбак, но как только Януковича не стало, там тут же выбрали Турчинова. Причём, многие регионалы за него голосовали. И он стал исполняющим обязанности президента Украины», – напомнил Рева.

По его словам, сейчас Банковая озабочена тем, чтобы «катапультировать» спикера Рады Стефанчука на должность в Конституционный суд, чтобы в случае чего и.о. президента стал его зам Корниенко.

«Если Стефанчук сегодня – вы из него, как из пластилина, можете вылепить всё, что вам нужно, то когда наступает кризисный момент, это его качество пластилиновое становится вредным. Там должен быть человек, который будет чётко выполнять команды и не будет залипать. Поэтому его надо куда-то переместить, но он же уважаемый человек, он же слушался, когда надо не подписывал распоряжения на командировки, когда надо – подписывал. Вот, он доктор юридических наук – давайте его в Конституционный суд катапультируем. Явно видно, что его туда толкают. Раз его толкают, кто-то должен быть вместо него. Даже если не выберут главу Рады, есть первый заместитель – это Корниенко, они на него сейчас делают ставку. Он – человек управляемый, надо – даже отменял распоряжения Стефанчука на основании письма, которое написал Корниенко самому Корниенко. Вообще уникальный тип. Вот они его хотят поставить», – объяснил экс-министр.

«С другой стороны, бывший чиновник утверждает, что офис Зеленского «выращивает» нового кандидата в президенты – главу ГУР Кирилла Буданова. Но с другой стороны, они, как в инкубаторе, выращивают следующую свою надежду. Этим реестровым героем войны должен быть генерал Буданов. Вот это и есть золотой парашют господина Ермака. Никому не позволено то, что позволено Буданову, его критиковать нельзя, ко всему, что происходит в стране, он имеет отношение. Взорвали Крымский мост – как раз это ГУР взрывал, хотя потом оказалось, что это СБУ занималась. В случае чего – у нас есть реестровый «герой вийны». И, поверьте, не дай Бог что-то случится с Зеленским, не дай Бог, потому что это нехороший вариант, они тут же скажут, что нужно немедленно проводить выборы президента, и у нас вот есть свой кандидат. Вот он у них, как я вижу, резервный кандидат в президенты», – предположил Рева.