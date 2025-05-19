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Российская Федерация собрала полторы сотни тысяч резервов и провела их длительную подготовку к очередному большому наступлению.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме резервов личного состава, по словам Луценко, у РФ накопилась боевая техника и нет проблем с FPV-дронами различной модификации.