«Инновационные FPV»: у России всё готово к полномасштабному наступлению – Луценко
Российская Федерация собрала полторы сотни тысяч резервов и провела их длительную подготовку к очередному большому наступлению.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кроме резервов личного состава, по словам Луценко, у РФ накопилась боевая техника и нет проблем с FPV-дронами различной модификации.
«Я думаю, что Путин действительно подготовил силы для еще одного большого наступления. Эксперты говорят о новых 150 тысячах войск, которые не просто набраны, а более чем четыре месяца натренированы. Четыре месяца – это много, это неплохое слаживание.
Более того, россияне резко подняли единовременные выплаты за мобилизацию по контракту. Если раньше в бедных районах они платили по 20 тысяч долларов со старта, теперь до 50 тысяч со старта. И, к сожалению, как говорят пленные, у них есть очереди желающих за такую сумму.
Соответственно, есть ли техника? Техники Россия, конечно, почти лишилась благодаря Вооруженным силам Украины. Но, тем не менее, на фронте все чаще появляется бронетехника вместо уже привычных гольф-каров и мотоциклов.
По дронам россияне, к сожалению, наращивают объемы не только шахедных атак, но и FPV, FPV с оптикой – и появляются новые серьезные, к сожалению, инновационные приборы, которые не нуждаются в связи ни с антенной, ни со спутником, а работают в другом режиме, имея на борту жесткий диск, который позволяет лететь в заданную цель без связи с базой или с космосом. Это ставит перед нами серьезный вызов», – переживал Луценко.
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