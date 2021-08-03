Инновационный проект Анны Кузнецовой «Социальные няни»

03.08.2021, Москва, Иван Добровольский

В России уже не первый год действуют разнообразные программы в рамках Национальной стратегии в интересах детей. В пределах одного из таких проектов Президентом страны Владимиром Путиным в конце 2017 года была поставлена задача обеспечить дошкольное образование всем детям до трех лет.

Каждый родитель хочет, чтоб его ребенок развивался, получал социальную адаптацию, быстрее научился говорить или, например, самостоятельно одеваться. Не у каждого есть возможность привлекать «бесплатную няню» в виде бабушек и дедушек.

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Здесь стоит отметить, что опыт других стран (в частности, Франции) показывает, что развитие и поддержка социальных услуг по уходу за детьми, будь то ясли или няни, способствует не только повышению рождаемости, но и дает значимый экономический эффект. Так, например, отдав ребенка в ясли или предоставив заботу о ребенке сертифицированной няне, сама мама может пойти на работу и повысить благосостояние семьи.

У нас, к сожалению, проблема с обеспечением местами в детских дошкольных учреждениях детей раннего возраста до конца не была решена. В частности потому, что обеспечение детей яслями требует огромных сумм из бюджета и негативно скажется на других социальных проектах.

Учитывая актуальность проблемы, Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова несколько лет назад предложила разработать систему услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста – проект социальных нянь, который не только экономически целесообразнее, но и более гибок. Получив президентскую поддержку, данная инициатива стала обретать реальные очертания.

«Мы здесь говорим не только о безопасности, но и о качестве жизни семьи в целом, потому что у мамы, наверное, должен быть выбор: остаться ли с ребенком или есть необходимость выйти на работу. Потому что, когда я создавала приют “Покров”, в который приходили мамы с детьми на руках, в большинстве, конечно, они были выпускницы детских домов, и им было просто некуда идти, был на руках маленький ребенок… ни работы, ни крыши над головой. Вот если бы эта программа с “Социальными нянями” работала тогда, то тогда бы, наверное, не нужен был “Покров”, а эти мамы спокойно могли бы устроиться на работу», — заявляла Анна Кузнецова.

На данный момент проект реализуется в нескольких регионах России в тестовом режиме. Он охватывает детей из самых малозащищенных категорий населения. Это, в основном, дети-инвалиды до трех лет. Родители просто физически не могут оставить их одних, но именно в этих ситуациях помощь социальной няни критически важна. В таких случаях труд няни оплачивает государство. В зависимости от доходов и положения семьи, времени проведенного с ребенком, няня может оплачиваться по специальным тарифам.

«Этот проект сейчас работает в ряде регионов России, поэтому я благодарю эти регионы. Это должно стать системным и серьезным большим государственным проектом», – отмечала Анна Кузнецова.

В середине июля, посетив Краснодарский край, Уполномоченный обсудила с губернатором возможность расширения услуг социальных нянь и на этот регион. При этом, она подчеркнула, что данная мера должна быть альтернативой учреждениям с дошкольным образованием.

Для России этот проект нов и необычен. Тем не менее, важность его сложно переоценить. И ведь это лишь маленький шажок к главной цели – счастливому будущему наших детей.