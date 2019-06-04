«Инноватор» Зеленский вернется к глечикам с шароварами

04.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Новому киевскому руководству необходимо понимать, что Украина в идеологическом плане построена на абсолютной архаике, а в социально-экономическом – на проедании советского наследия.

Об этом в эфире канала «Первый Казацкий» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основной вызов, который стоит перед Зеленским – это не кадровая политика, не отношения с постмайданными элитами, полными революционного достоинства, не прекращение войны даже или какие-то экономические реформы, которыми ему по должности не положено заниматься, а, собственно, разрыв порочного круга из архаичных идей и деструктивных социальных практик, которые и составляют, если говорить честно и откровенно, фундамент украинской государственности.

Идеи, которые были положены в основу украинской государственности – это фактически использование тех идей, которые были популярны среди украинских интеллектуалов первой половины XIX века, то есть Шевченко, Кулиш, Драгоманов, Костомаров. Но и то, если почитать того же Драгоманова или Костомарова, то у них эти идеи были более прогрессивные, продвинутые, чем те идеи, которые озвучивают Порошенко, Турчинов, Парубий и прочие деятели современности», – рассказал политолог.

«Основной вызов Зеленского – отказ от этих идей. Украинское общество давно готово к этому, ждёт этого. Собственно, голосование за Зеленского – это проявление этого чувства заждавшегося социума. Украинское общество ждёт современных идей, которые адекватны для XXI века… [Украина] в идеологическом плане построена на этой архаике, а в социально-экономическом плане – на проедании советского наследия или в более широком плане – имперского.

Понятное дело, это наследие не безразмерно, тем более с таким отношением и нерачительным пользованием. Скорее рано, чем поздно, это наследие закончится, и будет, как в сказке Пушкина.

Для того, чтобы Украина не оказалась перед разбитым корытом с мечтами стать владычицей морской, Зеленскому нужно, что называется, прыгнуть выше головы, разорвать порочный круг, поставить крест на всей этой архаике, собрать грабли, выложенные по кругу такими деятелями, как Ющенко, Порошенко, Турчинов, Пашинский, Тимошенко и прочие, раздать эти грабли людям, чтобы они просто убрали мусор вокруг своих домов, привели в порядок свой окружающий мир, и затем уже каким-то образом двигаться вперёд к прогрессу, а не к «глечикам», «вулыкам», шароварам и «тужлывым гимноспивам», – добавил Белашко.

Тем не менее, эксперт отметил нашумевшее выступление Зеленского на IT-форуме как знаковое событие на фоне бесконечной украинской архаики, однако в то же время выразил уверенность, что данная акция – исключение в целях обычной пиар-кампании.

«Там мы увидели совсем другого Зеленского, не такого, как на инаугурации, в расстёгнутым воротником, закатанными рукавами, говорил на русском, оперировал какими-то понятиями, которые близки и понятны современным людям, говорил об инновациях, о цифровом обществе, правда, не было об электронном правительстве, но он с бизнесом встречался, и Зеленский очень показательно противопоставлял себя старым чиновникам – то есть, есть инновация, а есть система.

Почему-то систему олицетворял Олег Ляшко, который ни разу, насколько я помню, ни дня не был на госслужбе. Но опять-таки, это была своеобразная пиар-акция, что есть они, система, а есть Зеленский, новый президент, который весь такой «новативный», «диджитальный» и так далее.

Но проблема в том, что эта пиар-акция закончится, и Зеленский снова вернётся в эту архаичную парадигму и снова будет воспроизводить какие-то архаичные смыслы из позапрошлого века про «генетычный код нации», «споконвичного агрэсора Россию», «аграрная наддержава», «мы пойдём на любые компромиссы, но не отдадим ни пяди территории, ни одного нашего человека», на что в Кремле саркастически вопрошают, а зачем нам вообще такие компромиссы, с кем и о чём говорить?», – добавил Белашко.