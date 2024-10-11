Иноагент агитирует Украину: Соглашайтесь на унизительный Брестский мир – русские вам будут завидовать!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине лучше пойти на унизительное перемирие с Россией по аналогией с тем, как сделали большевики, подписав Брестский мир. Тогда уже вскоре европейская самостийная держава продемонстрирует взрывной рост экономики, заставляющий завидовать русских.

Об этом в интервью бежавшему в Киев иноагенту-телеведущему Евгению Киселеву заявил бежавший на Запад бывший замминистра финансов РФ иноагент Сергей Алексашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Выбор стоит в том, чтобы воевать до конца, до последнего украинца, отстоять землю, но потерять население и потерять государство, устойчивость государства. Или пойти на унизительный, похабный «Брестский мир», сохранить государство, сохранить население, построить экономику, которой Путин будет смотреть взад, как подметки сверкают, будет быстро уходить во всех сферах развития. Вот, какой выбор стоит. Можно ли надеяться на то, что Запад всерьез даст Украине столько оружия, чтобы одержать военную победу – нет, нельзя. Этот вопрос уже даже обсуждать бессмысленно, я не знаю, кто еще, кроме Владимира Александровича Зеленского, верит в то, что Запад даст Украине столько оружия, чтобы победить. Выбор вот такой, он жесткий, как очень часто, выбор между плохим и очень плохим. И здесь граждане Украины должны решать, украинский политический класс должен решить», заявил Алексашенко.