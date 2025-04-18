Иноагент Боровой огорошил укро-журналиста: «Москва отдаст Крым за возврат РФ на мировой рынок»
Вне зависимости от желаний Дональда Трампа или Европы, западные санкции с России можно будет снять только после отказа Москвы от Крыма.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе интервью Боровой несколько раз сказал «о полном освобождении захваченных территорий», и Шелест, наконец, не выдержал.
«Откуда вы берёте это условие? Кто говорил об освобождении захваченных? Отмена претензий на не захваченные, вроде, стоит на повестке дня, если здраво посмотреть. Трамп не говорил, что нужно освобождать то, что уже оккупировали россияне», – недоумевал журналист.
Либерал глубокомысленно ответил, что об этом никто не говорит, «потому что не начались ещё переговоры».
«Но об этом будут говорить все, потому что цель России – возвращение на мировой рынок, снятие санкций, нормальные отношения с миром. России необходимо возвращаться… Вместе с санкциями – невозможно. А санкции отменять без деоккупации территорий никто не будет.
[Почему?] Захват Крыма привёл к первой такой существенной волне санкций, и это не настроения, желания Трампа или европейцев – вот эти санкции, связанные с Крымом. Это – законы. Для того, чтобы они были пересмотрены, отменены, необходимо освобождать Крым», – безапелляционно объяснял застрявший в 2014-2015 гг. Боровой.
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