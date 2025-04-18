Иноагент Боровой огорошил укро-журналиста: «Москва отдаст Крым за возврат РФ на мировой рынок»

Вадим Москаленко.  
18.04.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 571
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Вне зависимости от желаний Дональда Трампа или Европы, западные санкции с России можно будет снять только после отказа Москвы от Крыма.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вне зависимости от желаний Дональда Трампа или Европы, западные санкции с России можно будет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В ходе интервью Боровой несколько раз сказал «о полном освобождении захваченных территорий», и Шелест, наконец, не выдержал.

«Откуда вы берёте это условие? Кто говорил об освобождении захваченных? Отмена претензий на не захваченные, вроде, стоит на повестке дня, если здраво посмотреть. Трамп не говорил, что нужно освобождать то, что уже оккупировали россияне», – недоумевал журналист.

Либерал глубокомысленно ответил, что об этом никто не говорит, «потому что не начались ещё переговоры».

«Но об этом будут говорить все, потому что цель России – возвращение на мировой рынок, снятие санкций, нормальные отношения с миром. России необходимо возвращаться… Вместе с санкциями – невозможно. А санкции отменять без деоккупации территорий никто не будет.

[Почему?] Захват Крыма привёл к первой такой существенной волне санкций, и это не настроения, желания Трампа или европейцев – вот эти санкции, связанные с Крымом. Это – законы. Для того, чтобы они были пересмотрены, отменены, необходимо освобождать Крым», – безапелляционно объяснял застрявший в 2014-2015 гг. Боровой.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить