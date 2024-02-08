Иноагент Боровой: Решение Зеленского воевать до последнего деда в деревне ошибочна

Анатолий Лапин.  
08.02.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Украина не сможет победить Россию в нынешних обстоятельствах, поскольку избрала неправильную тактику.

Об этом в эфире интернет-канала Daily Europe Online заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет победить Россию в нынешних обстоятельствах, поскольку избрала неправильную тактику. Об этом...

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По мнению Борового, украинское общество не поддерживает усиление мобилизации, которое пытается предпринять власть.

«Победа над российскими оккупантами в сегодняшних условиях, к сожалению, невозможна. Это очень непопулярное решение и это продолжение концепции Зеленского, его команды, концепции борьбы до последнего украинца, последнего деда в последней деревне.

Это ошибка и ошибка двойная. Во-первых, по содержанию, во-вторых, это очень непопулярное решение, и общество уже обсуждает этот вопрос, многие выступают в парламенте, в социальных сетях», – сказал иноагент.

«Сегодня в Украине нет свободной прессы, поэтому многое из того, что общество обсуждает, происходит на уровне социальных сетей. Общество это не поддерживает. Это ошибка.

Зеленский получился очень упертым политиком, президентом. Но упираться хорошо, когда нужна концентрация, нужно сосредоточение, но упираться, когда тебе самому уже ясно, что ты что-то не так делаешь, – это неправильно», – заявил Боровой.

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