Иноагент Быков мечтает создать партию «Рассеянная Россия» – на иудейский лад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поэт-иноагент Дмитрий Быков, сбежавший из России, считает, что вся либеральная эмиграция должна остаться в рассеянии, как евреи после вавилонского пленения.

Об этом он заявил в интервью «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«У нас появляется Россия в принципиально новом состоянии. Кстати, перспективном. Если бы я создавал какую-нибудь партию, она бы называлась «Рассеянная Россия». Я очень надеюсь, что Россия, размазанная по поверхности Земного шара, оторвавшаяся от этой почвы, станет доброжелательней. Я со многими бывшими врагами в изгнании встречаюсь с радостью», – трепался Быков.

Он также надеется, что «россияне в рассеянии» наконец перестанут гордиться завоеваниями своих предков.

«Очень было бы правильно мыслящую часть населения России переселить куда-то. За это время территория окончательно деградирует. А мы бы потом приехали поднимать ее из руин», – паясничал Быков.

Впрочем, потом поэт заявил, что возвращение либеральной интеллигенции будет похоже на возвращение в Испанию режиссера Луиса Бунюэля после режима Франко. Он посмотрел на родную страну и вернулся во Францию.