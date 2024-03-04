Иноагент Быков намечтал победу Украины в этом году и революцию в России в следующем

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Беглый поэт-иноагент Дмитрий Быков предрекает Украине победу в этом году, ссылаясь на свою «интуицию».

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Власть vs Влащенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весна будет бурная. Лето — просто сумасшедшее. А уж какая будет осень, честно говоря, страшно и подумать. Особенно в Штатах, потому что выборы не обещают быть простыми. Но Украину ждет и весной, и летом довольно много радостей и разнообразных неожиданностей: резкое усиление, серьезные подвижки на фронте и осенью, как мне кажется, разрешение многих затянувшихся кризисов», – сказал Быков.

Он предрек России крупные торфяные пожары, которые «кое-куда подтолкнут страну».

«Я не думаю, что все решится в 24-м. Я главные надежды связываю с 25-м отчасти и потому, что мне надо еще книгу закончить прежде, чем ехать назад и работать на благо Родины. Мне надо дописать роман. Думаю, что 25-й год будет решающим, а 24-й — годом очень важных и прекрасных ожиданий», – сказал Быков.

Примечательно, что еще в конце прошлого года иноагент рекомендовал российской эмиграции оставаться на Западе, куда она сбежала. Что повлияло на чуткую «интуицию» беглого поэта неизвестно, но у украинской ведущей Натальи Влащенко, которая вела интервью, оказались те же источники.