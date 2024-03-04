Иноагент Быков намечтал победу Украины в этом году и революцию в России в следующем

Елена Острякова.  
04.03.2024 15:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 409
 
Война, Дзен, Либералы, Россия, Украина


Беглый поэт-иноагент Дмитрий Быков предрекает Украине победу в этом году, ссылаясь на свою «интуицию».

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Власть vs Влащенко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый поэт-иноагент Дмитрий Быков предрекает Украине победу в этом году, ссылаясь на свою «интуицию»....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Весна будет бурная. Лето — просто сумасшедшее. А уж какая будет осень, честно говоря, страшно и подумать. Особенно в Штатах, потому что выборы не обещают быть простыми. Но Украину ждет и весной, и летом довольно много радостей и разнообразных неожиданностей: резкое усиление, серьезные подвижки на фронте и осенью, как мне кажется, разрешение многих затянувшихся кризисов», – сказал Быков.

Он предрек России крупные торфяные пожары, которые «кое-куда подтолкнут страну».

«Я не думаю, что все решится в 24-м. Я главные надежды связываю с 25-м отчасти и потому, что мне надо еще книгу закончить прежде, чем ехать назад и работать на благо Родины. Мне надо дописать роман. Думаю, что 25-й год будет решающим, а 24-й — годом очень важных и прекрасных ожиданий», – сказал Быков.

Примечательно, что еще в конце прошлого года иноагент рекомендовал российской эмиграции оставаться на Западе, куда она сбежала. Что повлияло на чуткую «интуицию» беглого поэта неизвестно, но у украинской ведущей Натальи Влащенко, которая вела интервью, оказались те же источники.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть