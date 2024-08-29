Иноагент Быков пишет книгу, как куряне кормят украинских оккупантов разносолами

Вадим Москаленко.  
29.08.2024 09:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 898
 
Война, Дзен, Курск, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Покинувший РФ поэт-инагент Дмитрий Быков (Зильбертруд) уже трудится над книгой, восхваляющей вторжение ВСУ в Курскую область.

Об этом на своём канале рассказал бежавший на Украину иноагент-телеведущий Евгений Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Покинувший РФ поэт-инагент Дмитрий Быков (Зильбертруд) уже трудится над книгой, восхваляющей вторжение ВСУ в...

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«На некоторых видео видно, что, можно сказать, даже радостно встречают, практически как своих», – сказал Киселёв.

Его собеседник, помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, очень скептически отнёсся к болтовне либерала.

«Евгений Алексеевич, мы с вами знаем, как работает пропаганда. Всегда находится кто-то, кто «радостно встречает». Возможно, такие случаи есть, но я бы не стал делать из этого широкомасштабные выводы», – осторожно отреагировал Валетов.

Однако беглого иноагента уже было не остановить.

«Давеча я беседовал с вашим другом и моим хорошим знакомым Дмитрием Быковым, он уже придумал сюжет возможной будущей книги. Как заходят украинцы в Курскую область, садятся за стол с местными мужиками, которые их радостно встречают, ведут поить водкой и кормить своими курскими разносолами, а потом говорят: «Ну, что – пошли!» Они говорят: «Куда?» Куда-куда? «На Москву!» А потом сдают эти самые куряне, протрезвев», – восторженно пересказал сюжет книги Киселёв.

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