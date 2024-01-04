Иноагент Эйдельман блистательно выступила в клипе на песню иноагета «Монеточки»

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Беглые российские оппозиционеры создали клип на песню «Я переживу» своей подельницы -иноагента Елизаветы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом «Монеточка».

По сценарию либералы поют по строчке из песни в разных странах, куда их забросила нелегкая судьба. В «шоу» участвуют артисты, журналисты, часть которых неизвестна даже тем, кто следит за эмиграцией. Идея клипа в том, что беглые совсем не унывают и рассчитывают вернуться, когда «переживут Вову-чуму».

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Ярче всех выступила историк-иноагент Тамара Эйдельман. Она марширует под новогодней ёлкой с огромным значком на груди в виде сердца цветов украинского флага.

«Теперь у понятия «лютая бездарность» есть новое определение. Вот эта песня сброда иноагентов и каких-то неведомых мне чушпанов. Отдельно выделю танец старой жабы, все еще «Заслуженного учителя РФ», – написал в своем тг-канале политолог Армен Гаспарян.

«Забавно, что в этом обиженном скулеже лишь один имбецил нацепил (нацепилО) на себе хохлопрапор. Остальным хватило ума этого не делать. Слезы и боль – я бы даже сказал попоболь – от потерянных в России ништяков и тепличных условий – просто бьет через экран», – отметил ругой политолог Павел Данилин.

Однако «ништяки» Эйдельман в России отнюдь не потеряны. Например в начале декабря прошлого года лекторий «Живое слово» в Твери предлагал прослушать онлайн-лекцию историка-иноагента «всего» за 700 рублей.

Эйдельман – заслуженный учитель Российской Федерации (2003 год), отличник народного просвещения РСФСР. В апреле 2021 года представила в «Ельцин-центре» свой авторский цикл материалов по истории. В марте 2022 года сбежала в Португалию, признана физлицом – иностранным агентом.

Сейчас она в интервью украинским СМИ называет Россию «фашистским» государством и распространяет фейки о том, что в России «сажают за кроссовки».