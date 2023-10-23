Иноагент Фейгин мечтает разжечь гражданскую войну в России

Анатолий Лапин.  
23.10.2023 12:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сюжет дня


Так называемой «российской оппозиции» выгодно, чтобы внутри РФ началась война между элитами, причем с физическим уничтожением одних другими.

Об этом в эфире украинского антироссийского пропагандистского видеоблога «Сейчас» заявил объявленный в розыск беглый иноагент, бывший российский адвокат Марк Фейгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемой «российской оппозиции» выгодно, чтобы внутри РФ началась война между элитами, причем с...

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Фейгин посетовал, что ни Запад, ни Украина не работают активно на дестабилизацию ситуации в РФ изнутри.

«Понимание о том, что изнутри надо подточить режим, чтобы ему было чем заниматься внутри России, вместо того, чтобы заниматься соседом, Украиной, такое понимание есть… Какие в России выборы – это тоталитарный режим. При Сталине, вот, можно было выборы делать? Давайте все проголосуем, и Верховный Совет СССР сформируем из других лиц. Вот так сейчас выглядит», – сказал иноагент.

«Тем не менее, несмотря на это, если не по части выборов, то по другим вопросам, безусловно, позиция украинского руководства должна быть более активной, более решительной, более обращенной к возможности реализации проектов внутри России. Политических проектов, и Западу не мешает это.

Но Запад тоже с оглядкой это делает, потому что никаких «change power», потому что Москва обидится, еще какие-то ракеты запустит… С точки зрения русской оппозиции, что Пригожин, что Путин – все одним миром мазаны, лишь бы друг друга перебили. Для российской оппозиции было бы хорошо, чтобы они реально друг друга убивали. Давайте, убивайте друг друга, а мы на ваше пепелище придем», – заявил Фейгин.

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