Иноагент Фейгин умоляет снять запрет на обстрелы России западным оружием

Запад должен снять запрет на удары по территории России (признанные им же) своим оружием.

Об этом в эфире интернет-канала Daily Europe Online заявил беглый российский либерал, иноагент Марк Фейгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фейгина, также Украине помогут более масштабные санкции против России и ввод миротворцев НАТО в западные области.

«Давайте необходимое оружие для того, чтобы противостоять этой агрессии на Украине, вводите более эффективные и более масштабные санкции, отрежьте Россию от коммуникаций в военной, индустриальной и других сферах от остального мира. В конце концов, примите решение о приеме в НАТО Украины, введите миротворческий контингент на территорию, например, западной Украины и прекратите то, что вся территория Украины постоянно подвергается обстрелам и гибнут люди.

В конце концов, снимите всякие запреты на войну на территории России, не считая, Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсона отчасти, где и так эта война идет. А дать возможность Украине действовать более широко, западным оружием. Разве этого набора недостаточно, чтобы изменить ход уже два года идущей войны в Европе», – призывал Фейгин.