Иноагент Галкин повторил «подвиг» Меладзе

Елена Острякова.  
05.01.2023 20:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, Скандал


Иноагент Максим Галкин ответил со сцены в Дубае на нацистское приветствие «Слава Украина», выкрикнутое из зала. Он ответил «Героям слава».

Инцидент произошел 4 января в Дубае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент Максим Галкин ответил со сцены в Дубае на нацистское приветствие «Слава Украина», выкрикнутое...

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«Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным. Уже нет. Меня попросили, чтобы это был не митинг, а концерт. Смеемся», – приговаривал при этом муж певицы Аллы Пугачевой.

На днях в России разразился скандал с певцом Валерием Меладзе, который шепотом ответил на нацистскую кричалку украинского фаната на корпоративе в том же Дубае. Депутаты Госдумы и сенаторы потребовали лишить его всех званий, наград и российского гражданства. Меладзе пришлось приносить публичные извинения.

«История с Галкиным, Меладзе и Газмановым показывает, что каждому российскому артисту теперь придется выбирать окоп, а точнее отвечать на приветствие «Слава Украине», чтобы выступать за пределами России. Отсидеться вне политики с позицией «ребята, я за мир» уже не получится», – отреагировал либеральный блогер Илья Варламов.

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