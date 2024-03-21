Иноагент и фанат Зеленского боится, что шоумен может «заиграться в рулетку»

Елена Острякова.  
21.03.2024 17:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 502
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Беглый адвокат ЮКОСа Владимир Пастухов полагает, что президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно играет в «казино мировой истории», ставя на кон судьбу украинского народа.

Об этом он заявил в интервью своему бывшему хозяину, олигарху-иноагенту Михаилу Ходорковскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый адвокат ЮКОСа Владимир Пастухов полагает, что президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно играет в...

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«Зеленский в последнее время все время ставит на «зеро». Это очень рискованная игра. Если рулетка мировой истории повернется так, что это «зеро» все-таки выскочит, то он герой всемирного масштаба. Проблема, как всегда, в казино. Если «зеро» не выскочит, а шансов на это всегда больше, то это размах трагедии колоссального масштаба. И дальше Зеленскому придется испить страшную чашу, причем, совершенно несправедливо.

Потому что все, что он сделал правильного, хорошего и героического – будет просто растоптано реакцией общества. Насколько 40 млн человек могут доверять чуткости его пальцев, в которых он держит ситуацию…», – сказал Пастухов.

Сам он предлагает считать, что первый этап «войны» Украина выиграла, «отстояв свою государственность», но если она продолжит воевать дальше – «все эти достижения могут оказаться обесцененными и лечь под гусеницы русских танков».

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