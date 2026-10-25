Иноагент Илларионов: «США приступили к реализации стратегиии по лишению Украины ПВО и ПРО»

Игорь Шкапа.  
25.10.2026 18:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия и США координируют свои действия по ослаблению оборонительных возможностей Украины.

Об этом в эфире подкаста Eye on Eurasia заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и США координируют свои действия по ослаблению оборонительных возможностей Украины. Об этом в...

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Илларионов считает, что выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным предложения о «капитуляции Украины» поддерживаются администрацией Дональда Трампа.

«Администрация начала реализовывать, по крайней мере, с середины лета, очень специфическую стратегию по лишению Украины противовоздушной и противоракетной обороны. Прежде всего, Украина использовала все противоракеты «Пэтриотов», и никаких ракетных боеприпасов в Украину не поступало. После было отказано в лицензии на производство ракет.

После этого прекратилась передача разведывательной информации о приближающихся атаках. Последним шагом в этом отношении стало замедление ракет и перехватчиков в программе Starshield, направленной на защиту Украины не только от ракет, но и от беспилотников.

И, как мы знаем, Украина находится под постоянным атаками ракетами, бомбами, беспилотниками днем ​​и ночью», – вещал иноагент.

Он считает, что действия Москвы и Вашингтона скоординированы – и называет это победой России.

«Эти победы одержаны не столько над Украиной, сколько над Соединенными Штатами, или, точнее, над нынешней администрацией», – убеждает Илларионов.

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