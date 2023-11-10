Иноагент Иноземцев: «На кону стоят деньги, которых на Украине никто никогда не видел»

Елена Острякова.  
10.11.2023 18:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Прямые дотации Запада в экономику Украины составили 29 млрд долларов в год или 20% предвоенного украинского ВВП.

Об этом в интервью либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прямые дотации Запада в экономику Украины составили 29 млрд долларов в год или 20%...

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«То есть на 20% страна существует за счет внешних финансовых вливаний. 29 млрд – это больше, чем все совокупное состояние украинских олигархов до войны. Понятное дело, что за эти полтора года прежняя экономическая система олигархата и точек влияния сломалась. Через страну прошли деньги в разы большие, чем приносил украинский экспорт последних лет, приватизация, все, что угодно.

Эти потоки в условиях украинской элиты не могут остаться никак не попиленными», – сказал Иноземцев.

Он полагает, что внутренняя грызня украинских элит станет определяющей в решении Запада выделять новые средства в следующем году.

«Естественно, что украинская элита очень сильно озабочена тем, кто будет их пилить. Потому что всем понятно, что даже если война прекратится, будет перемирие. Деньги будут продолжать поступать. Потом будет некий новый «план Маршалла», вступление в ЕС. Кто будет держать эти финансовые потоки в новых условиях? На кону стоят деньги, которых в Украине никто не видел раньше. Естественно, это продлевает политическую борьбу. Это очень плохой тренд, и Запад его прекрасно видит», – рассуждал Иноземцев.

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