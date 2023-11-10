Иноагент Иноземцев: «На кону стоят деньги, которых на Украине никто никогда не видел»

Прямые дотации Запада в экономику Украины составили 29 млрд долларов в год или 20% предвоенного украинского ВВП.

Об этом в интервью либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То есть на 20% страна существует за счет внешних финансовых вливаний. 29 млрд – это больше, чем все совокупное состояние украинских олигархов до войны. Понятное дело, что за эти полтора года прежняя экономическая система олигархата и точек влияния сломалась. Через страну прошли деньги в разы большие, чем приносил украинский экспорт последних лет, приватизация, все, что угодно.

Эти потоки в условиях украинской элиты не могут остаться никак не попиленными», – сказал Иноземцев.