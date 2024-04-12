Иноагент Иноземцев ждет от Запада организации очередного «дворцового переворота в России»

Анатолий Лапин.  
12.04.2024 16:23
  (Мск) , Киев
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Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Евросоюз и НАТО, как и Запад в целом, должны устроить дворцовый переворот, который позволит сменить власть в стране, потому что никакой капитуляции от России не дождешься.

Об этом в эфире видеоблога «Института постинформационного общества» заявил признанный в России иноагентом либерал Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз и НАТО, как и Запад в целом, должны устроить дворцовый переворот, который позволит...

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«Я не верю ни в какую безоговорочную капитуляцию Российской Федерации. Таким образом, моя точка зрения заключается в том, что – то, чего Запад может достичь и что он должен предложить, чему он должен способствовать… это внутренняя (дестабилизация), которая свергает Путина, и начинаются переговоры о том, как должна быть организована Россия после войны.

Запад, Европейский союз и НАТО должны занять здесь очень активную позицию, потому что, как уже неоднократно упоминалось, Россия не сможет преобразовать себя без какой-либо цели, поставленной из-за рубежа», – призывал иноагент.

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