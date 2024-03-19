Иноагент Каспаров порадовался гибели мирных жителей Белгорода

Обстрелы российского приграничья и удары по предприятиям в тылу якобы оправданы, несмотря на жертвы среди мирного населения.

Об этом в эфире видеоблога скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил иноагент Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Каспарова, такие акции помогают ослабить поддержку российской власти местными жителями и ослабляют страну.

«Победа Украины – свобода в России, в таком порядке. Поэтому, если мы хотим что-то изменить, мы должны помочь Украине победить. Все, что помогает Украине победить сегодня, – это хорошо, даже горящие нефтебазы, нефтепромыслы, предприятия в России. И даже те акции, которые, я понимаю, приводят к жертвам.

Но это война, на самом деле это война, и мы должны в этой войне понимать, что, наверное, кому-то хочется остаться в стороне, да, в любой войне бывают те жертвы, которых хотелось бы избежать, но победить путинскую военную машину терапевтическими средствами нельзя, поэтому чем больше будет таких акций, тем слабее будет становиться поддержка Путина.

Прекрасная операция – Белгород, там, скорее всего, сорвали даже выборы, хотя я подозреваю, что там покажут цифры, что в Белгороде тоже все проголосовали, где-то в бомбоубежище тоже все успели поддержать Путина. Это, мне кажется, создает дикий дискомфорт», – заявил Каспаров.