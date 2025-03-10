Иноагент Каспаров верит не в Макрона, а в потомков Гитлера

Европа может создать собственные вооруженные силы из страха утратить свою значимость в мире.

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть определенный оптимизм. И не потому, что я верю в смелость Макрона или европейских чиновников. Как действовать они будут – не от смелости, а от страха, что они станут никому не нужными. На самом деле страх, что Европа теряет свою значимость и уходит на обочину истории, фактически хороня ЕС, этот страх может заставить их действовать. Понятно, что страх далеко не лучший двигатель прогресса, но что есть, то есть.

Последние события указывают на то, что Европа пытается искать новый алгоритм сотрудничества. Главная надежда у меня не на Макрона и Стармера, а на новую немецкую администрацию во главе с Мерцем. Есть ощущение, что Германия может сыграть важную роль в формировании нового контура европейской безопасности», – сказал Каспаров.