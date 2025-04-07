Иноагент Касьянов хвалится, что активно будил Европу на войну с Россией
«Европа проснулась» и готовится воевать с Россией.
Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью киевскому пропагандисту, признанному экстремистом в РФ, Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Она просыпалась с осени прошлого года. Во многих конференциях я участвовал, со многими европейскими политиками обсуждал. Все это понимали еще в преддверии выборов в США. Все уже готовились к победе Трампа. Поэтому сейчас европейских лидеров изумляет риторика, которой пользуется Трамп, но не сценарии его возможных действий», – сказал Касьянов.
По его информации, сейчас в ЕС проходят «интенсивные встречи военного руководства на высшем уровне».
«Поэтому европейские страны готовятся к увеличению своих военных расходов и поддержке Украины без США. Очень тяжело и сложно им будет, но этот сценарий для них является совершенно актуальным. Не сказать, что он приоритетный. В приоритете – всячески сохранять США в общей конструкции, но к сценарию поддержки Украины и себя без США европейские лидеры готовятся. Причем, готовятся усиленно», – сказал Касьянов.
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