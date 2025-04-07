Иноагент Касьянов хвалится, что активно будил Европу на войну с Россией

Елена Острякова.  
07.04.2025 17:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, ЕС, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


«Европа проснулась» и готовится воевать с Россией.

Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью киевскому пропагандисту, признанному экстремистом в РФ, Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа проснулась» и готовится воевать с Россией. Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил...

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«Она просыпалась с осени прошлого года. Во многих конференциях я участвовал, со многими европейскими политиками обсуждал. Все это понимали еще в преддверии выборов в США. Все уже готовились к победе Трампа. Поэтому сейчас европейских лидеров изумляет риторика, которой пользуется Трамп, но не сценарии его возможных действий», – сказал Касьянов.

По его информации, сейчас в ЕС проходят «интенсивные встречи военного руководства на высшем уровне».

«Поэтому европейские страны готовятся к увеличению своих военных расходов и поддержке Украины без США. Очень тяжело и сложно им будет, но этот сценарий для них является совершенно актуальным. Не сказать, что он приоритетный. В приоритете – всячески сохранять США в общей конструкции, но к сценарию поддержки Украины и себя без США европейские лидеры готовятся. Причем, готовятся усиленно», – сказал Касьянов.

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