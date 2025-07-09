Иноагент Ходорковский: Трамп вполне удовлетворён течением украинского конфликта

Елена Острякова.  
09.07.2025 16:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Жертвы украинского конфликта волнуют президента США Дональда Трампа не больше, чем россиян – жертвы конфликтов в Африке.

Об этом олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жертвы украинского конфликта волнуют президента США Дональда Трампа не больше, чем россиян – жертвы...

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«Конечно, всем жалко людей. Я убежден, что эмоционально и Трампу жалко и украинцев, и россиян. Но вот ведется какая-то очередная война на африканском континенте. Что-нибудь происходит в Южном Судане. Еще 10 тыс человек убили. Мы об этом узнаем, наверное, жалко, но особой эмоциональной вовлеченности, готовности передать на это месячную зарплату вряд ли у нас наблюдается. Трамп ровно так же относится к ситуации на европейском континенте», – сказал Ходорковский, которому плевать на десятки тысяч убитых Израилем палестинцев.

Он считает США бенефициаром военных действий на Украине.

«Если откинуть вопрос о том, что люди гибнут, она ему выгодна. Такая драка на европейском континенте приводит к тому, что инвестиции перетусовываются в сторону Америки. Европейцы бегают к Трампу за помощью. Соответственно, они вынуждены идти на серьезные уступки в рамках торговых переговоров. В общем много чего происходит», – рассуждал иноагент.

Он считает, что средства, выделяемые США Украине, не достаточны, потому что у Трампа «нет ни времени, ни ресурса, ни желания этим заниматься».

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