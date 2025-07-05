Иноагент Кох: Нет в природе неядерного оружия, способного остановить Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Независимо от количества, Западу нечего предложить Украине из вооружений, чтобы ВСУ переломили ход войны и перешли в наступление.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, возможно ли Западу оснастить Украину таким количеством оружия, чтобы «полностью выхолостить наступательный потенциал РФ».

«Не существует такого оружия, которое позволило бы достичь такого военного преимущества над Россией, которое бы позволило перейти в наступление, выйти на границы 1991 года и так далее. Такого оружия не существует в природе, кроме ядерного», – сказал иноагент.

Ведущий уточнил, а если обеспечить паритет дронов, снарядов.

Я не военный специалист, но я так понимаю, что при нынешнем положении вещей, при нынешнем размере украинской армии, состоянии украинской экономики и украинского ВПК, не существует такого конвенциального оружия неядерного, которое позволило бы ей получить такое преимущество», – ответил Кох.