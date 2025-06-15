Иноагент Кох: У Трампа полное право решать за Украину, а Зеленский обнаглел

Трамписты в шоке от наглости команды Зеленского, которая решила, что Украина за американские деньги безвозмездно может быть незалежной и суверенной.

Об этом на канале «Правый поворот» заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, как устроены мозги у американцев, да и у любых здравомыслящих людей, не чуждых бизнеса. Если я вложил туда 100 млрд., я имею право голоса для принятия решений?.. Трамп с этим не согласен – если я дал бабки, то я хочу участвовать в их освоении и принимать решения. Я не хочу, чтобы я проснулся, а мне сообщили, что началась курская операция, или Зеленский принял решения – бригады, предназначенные для удара на Мелитополь и прорыв к Азовскому морю, половину их перебросил под Бахмут. Если, по меньшей мере, половина бабок, которые на это идут, это мои, то я хочу участвовать в принятии решений. Поэтому, когда я становлюсь президентом, говорит себе Трамп, я в полной уверенности, что от меня зависит позиция украинской стороны, и я начинаю переговоры с Путиным, имея в виду, что украинцы сделают, как я скажу. А украинцы так не считают. Он с Путиным договаривается, что подвинемся здесь и здесь, а потом говорит – я всё договорился, идите делайте. А Зеленский говорит – мы никуда двигаться не собираемся», – возмущался Кох.

Ведущая попыталась возразить, что на Путина никто не давит, а давят только на Зеленского.