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Украина – «слабая экономически и политически страна».

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если провести хладнокровный и беспристрастный анализ экономических показателей Украины, то мы увидим, что она сильно отстает по всем основным показателям от самой отсталой страны Евросоюза – Болгарии – в разы. Не на 5-10%, а в два раза. Более того, она по многим показателям отстает от Молдовы, от Македонии, от Боснии и Герцеговины, – просто самых отсталых стран Европы. Более того, она по многим показателям отстает даже от Африки, причем, не от Арабской и Южной, а от экваториальной. Это все показатели на довоенный период», – сказал Кох.

Он напомнил, что Украина была «самой индустриальной республикой СССР», но вся ее независимая история – это «проедание советского наследия».

«Справедливости ради, за 30 лет независимости ВВП Украины почти не рос. Общий консенсус всех экономистов, что он вырос на 20-30%, не больше. В то время как за 34 года независимости ВВП Польши вырос в 7 раз, Казахстана и Белоруссии – в 5 раз. Просто так получилось», – сказал Кох.

При этом украинской госпропагандой поддерживалось представление о себе как о передовой стране, что, по мнению Коха, повлекло неоправданные требования Киева на международной арене.