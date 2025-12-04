Иноагент Латынина: Террорист Коломойский отомстил кинувшему его Зеленскому

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К прослушке близкого друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича может быть причастен олигарх Игорь Коломойский (в реестре террористов в РФ), которого его бывший протеже упек в тюрьму.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько я понимаю, прослушивали Миндича и всех остальных из квартиры человека, которого зовут Боголюбов. Мне показалось это примечательным, потому, как я понимаю, Боголюбов – это партнёр Коломойского. И вот получается, что Зеленский в свое время кинул Коломойского, своих избирателей, вообще много кого. Казалось бы, когда ты находишься у власти и считаешь, что человека, который привёл тебя власти, можно как использованную тубуреточку выкинуть. И вот тебе прилетает из квартиры Боголюбова», – сказала Латынина.

Гость эфира, экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович, внесенный РФ в реестр экстремистов, с ней не согласился.

«Это красиво в качестве драматургии, но реально их слушали везде, всюду и так далее. Квартира Боголюбова – один из эпизодов. Поэтому, если писать детективный роман политический, то да – из квартиры Боголюбова, если по правде, то слушали их всеми возможными способами везде и всюду», – возразил Арестович.

Стоит заметить, что Боголюбов после прослушки, организованной из его квартиры, сумел выехать из страны, несмотря на уголовное дело против него. Некоторое источники утверждали, что помощь в выезде организовало НАБУ взамен на помощь с прослушкой.