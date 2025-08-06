Западной либеральной повестке плевать, кому в конце концов будут принадлежать территории Украины, им важно, чтобы Россия их брала силой.

Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, российское руководство полностью субъект в этой истории. Это субъект, который в данной ситуации, вероятно, бы остановился, если бы ему дали 4 области и Крым. Но существующая стратегическая и идеологическая ситуация в этом мире такова, что никто ему этого не даст, а скажут – «возьми силой». В тот момент, когда Путин возьмёт Крым и 4 области силой, он, естественно, будет рассчитывать на большее, потому что к этому моменту сложится стратегическая ситуация, которая будет приглашать его взять больше. А российское руководство – это те люди, которые видят, что у них нет другого выхода, кроме как хотя бы частично выиграть эту войну, чем они и занимаются», – констатировала Латынина.

«Я обращаю ваше внимание, что именно благодаря этой «мягкой силе», этим «людям доброй воли», компромисс вне поля боя оказывается невозможен. А каждая победа России на поле боя несёт за собой повышение требований», – подчеркнула иноагент.

Стоит отметить, что никакого «аналитического открытия» Латынина здесь не сделала. Руководство РФ с самого начала конфликта предупреждает и Запад и Украину, что чем дольше они будут сопротивляться, тем хуже для них будет складываться ситуация «на земле» и тем больше будет потеряно территорий.