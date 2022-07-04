Иноагент Левада пытается посеять зерно сомнений в СВО

04.07.2022  17:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 760
 
Дзен, Политика, Россия, Социология, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Изучающий российское общественное мнение иностранный агент «Левада-центр» утверждает, что интерес россиян к СВО снижается.

Это якобы следует из результатов соцопроса, опубликованных на официальном сайте «Левады», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изучающий российское общественное мнение иностранный агент «Левада-центр» утверждает, что интерес россиян к СВО снижается....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Уровень поддержки СВО снизился с 81% в марте до 75% в июне. Число ее противников выросло с 14 до 20%.

При этом «Левада» утверждает, что интерес к событиям на Украине падает с 64% в марте до 55% в июне. Количество тех, кто не следит за событиями, напротив, якобы выросло с 8 до 13%.

Экономист Александр Дудчак считает, что публикации данного опроса свидетельствует об активизации пятой колонны.

«Что может быть «объективнее», чем соцопрос, особенно, когда проверить достоверность результатов не представляется возможным, а сами результаты были известны организаторам опроса до его начала.

И неважно – убедили ли они кого-то в своей правоте или нет – им нужно посеять зерно сомнений в убежденных сторонников государства и проводимой Спецоперации, а если сомневающиеся есть, – постараться увеличить их число», – заявил Дудчак «ПолитНавигатору».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть