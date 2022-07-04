Иноагент Левада пытается посеять зерно сомнений в СВО

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Новости Украины

Изучающий российское общественное мнение иностранный агент «Левада-центр» утверждает, что интерес россиян к СВО снижается.

Это якобы следует из результатов соцопроса, опубликованных на официальном сайте «Левады», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уровень поддержки СВО снизился с 81% в марте до 75% в июне. Число ее противников выросло с 14 до 20%.

При этом «Левада» утверждает, что интерес к событиям на Украине падает с 64% в марте до 55% в июне. Количество тех, кто не следит за событиями, напротив, якобы выросло с 8 до 13%.

Экономист Александр Дудчак считает, что публикации данного опроса свидетельствует об активизации пятой колонны.

«Что может быть «объективнее», чем соцопрос, особенно, когда проверить достоверность результатов не представляется возможным, а сами результаты были известны организаторам опроса до его начала. И неважно – убедили ли они кого-то в своей правоте или нет – им нужно посеять зерно сомнений в убежденных сторонников государства и проводимой Спецоперации, а если сомневающиеся есть, – постараться увеличить их число», – заявил Дудчак «ПолитНавигатору».