Иноагент Макаревич пообещал выступить в русском Киеве «по случаю окончания войны»
Иноагент и либерал, бывший российский музыкант Андрей Макаревич пообещал дать на Украине концерт «по случаю окончания войны».
Об этом он заявил в интервью признанному нежелательной организацией и закрытому в России телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Макаревич похвастался, что уже после возвращения Крыма в состав России побывал с туром на Украине (куда давно запрещен въезд остальным российским артистам), и был рад теплому приему:
«Наш последний тур с «Машиной…» по Украине был два с небольшим года назад. Уже после Крыма – сильно, да? Все равно никому в голову не приходило, что Россия войну начнет, но нас потрясающе встречали и я не заметил тогда никакого изменения отношения».
На уточняющий вопрос, где он первее выступит – в России или на Украине, Макаревич выбрал последнюю.
«Я вообще об этом не думаю, такие проблемы я решаю только по мере поступления. Мне, почему-то, кажется, что в Украине по случаю окончания войны», – сказал он, не понимая, чем кончится СВО.
Спасибо!
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