Иноагент Макаревич пообещал выступить в русском Киеве «по случаю окончания войны»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иноагент и либерал, бывший российский музыкант Андрей Макаревич пообещал дать на Украине концерт «по случаю окончания войны».

Об этом он заявил в интервью признанному нежелательной организацией и закрытому в России телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Макаревич похвастался, что уже после возвращения Крыма в состав России побывал с туром на Украине (куда давно запрещен въезд остальным российским артистам), и был рад теплому приему:

«Наш последний тур с «Машиной…» по Украине был два с небольшим года назад. Уже после Крыма – сильно, да? Все равно никому в голову не приходило, что Россия войну начнет, но нас потрясающе встречали и я не заметил тогда никакого изменения отношения».

На уточняющий вопрос, где он первее выступит – в России или на Украине, Макаревич выбрал последнюю.

«Я вообще об этом не думаю, такие проблемы я решаю только по мере поступления. Мне, почему-то, кажется, что в Украине по случаю окончания войны», – сказал он, не понимая, чем кончится СВО.