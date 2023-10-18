Иноагент Макаревич пообещал выступить в русском Киеве «по случаю окончания войны»

Анатолий Лапин .  
18.10.2023 20:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Иноагент и либерал, бывший российский музыкант Андрей Макаревич пообещал дать на Украине концерт «по случаю окончания войны».

Об этом он заявил в интервью признанному нежелательной организацией и закрытому в России телеканалу «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент и либерал, бывший российский музыкант Андрей Макаревич пообещал дать на Украине концерт «по...

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Макаревич похвастался, что уже после возвращения Крыма в состав России побывал с туром на Украине (куда давно запрещен въезд остальным российским артистам), и был рад теплому приему:

«Наш последний тур с «Машиной…» по Украине был два с небольшим года назад. Уже после Крыма – сильно, да? Все равно никому в голову не приходило, что Россия войну начнет, но нас потрясающе встречали и я не заметил тогда никакого изменения отношения».

На уточняющий вопрос, где он первее выступит – в России или на Украине, Макаревич выбрал последнюю.

«Я вообще об этом не думаю, такие проблемы я решаю только по мере поступления. Мне, почему-то, кажется, что в Украине по случаю окончания войны», – сказал он, не понимая, чем кончится СВО.

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