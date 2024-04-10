Иноагент Моргенштерн качает тему Ислама, нацепив военную форму Цахала

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Рэпер-иноагент Моргенштерн обиделся на мусульман России за то, что они отказались принимать у него угощения на праздник Ураза-байрам.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел поздравить так же мусульман РФ и СНГ и подарить праздничные столы в мечетях. И все сначала соглашаются, затем советуются с кем-то, и отказывают: «Моргенштерн плохой, он поддержал Израиль», – написал Моргенштерн.

Как выяснилось, так мусульмане России отреагировали на недавнее посещение рэпером отряда самообороны Иерусалима. При этом он выложил в соцетях фото в израильской военной форме с оружием. Поклонники начали массово отписываться, припоминая Моргену десятки тысяч убитых в секторе Газа. Рэпер принялся глупейшим образом оправдываться тем, что оружие, с которым он сфотографировался, «используется только для обороны».

«Я говорю: Мир Палестине! Мир Израилю! Мир всем добрым и хорошим людям, любящих Творца. Пожалуйста, позвольте мне накрыть стол моим братьям – мусульманам», – написал Моргенштерн.

На самом деле рэпер последний месяц всячески пытается пиариться на резонансных событиях в России. После теракта в «Крокус сити-холле» он написал в соцсетях, что готов помочь пострадавшим в теракте и предложил покрыть расходы на медицинскую помощь, а также поддержать семьи, потерявшие кормильца.

После этого Моргенштерн выплатил 1 млн рублей школьнику Исламу, который помог более чем 100 людям покинуть здание горящего концертного комплекса. Русских подростков, делавших то же самое, он проигнорировал, зато благодарственное видео от Ислама продемонстрировал без его разрешения в эфире телеканала-иноагента «Дождь».

На днях Моргенштерн заявил, что окажет гуманитарную помощь жителям Орска, пострадавшим от затопления. Также рэпер обещает помочь жителям казахстанского Костаная, где также сильные паводки.

Чтобы обелить свой имидж, Моргенштерн публично прошел тест на наркотики. Оказалось, что последнее время он не употреблял ничего, кроме марихуаны и алкоголя. Новость об этом опубликовал уфимский сайт.

Помимо прочего, Моргенштерн обвинил в своем отъезде из России своего бывшего пиар-директора Артема Клюшина, который якобы убедил рэпера в том, что ему грозит опасность.

Моргенштерн уверяет, что «вхожий в администрацию президента» Клюшин якобы вначале убеждал его размещать посты с Z-символикой и отговаривал публиковать «антивоенный» клип.

При всей этой активности рэпер-иноагент заявил, что в Россию возвращаться не собирается.