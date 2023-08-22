Иноагент Моргенштерн соскучился по русским гонорарам и умоляет понять и простить

Рэпер-иноагент, у которого не заладилось сотрудничество с американским коллегой Рич Зе Кидом, утверждает, что осознал свои ошибки и хочет вернуться в Россию.

Соответствующее видео он выложил в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там он подробно рассказывает, как Рич Зе Кид, не смотря на заключенный договор о сотрудничестве, только брал с россиянина деньги и ничего не делал. Больше всего Моргенштерна возмутило, что на съемках клипа в Дубае американец потребовал купить ему брендовую одежду, в которой уехал. Вместо него пришлось снимать дублера.

Правда, потом выяснилось, что «Прадо» и «Луи Виттон» были приобретены у арабских умельцев за пару десятков долларов, но Моргенштерн все равно раскручивает флешмоб в интернете с требованием вернуть кроссовки.

«Я даже на знаю, хочу ли я теперь работать на этот рынок с такими человеческими отношениями. Неприятно. Каким бы ни был наш русский шоу-бизнес, как бы он ни брыкался и не находился в состоянии зародыша, там все равно есть человечность какая-то. Если сравнивать наш менталитет и американский, там чистейший капитализм без доли какой-то человечности: дайте деньги – нам пох…», – плакался Моргенштерн.

Он заявил, что “скучает по Родине”, якобы понял все свои ошибки, и хочет вернуться хотя бы в российские чарты.

«Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться на Америку. Я снова хочу делать песни для наших людей с душой, бл… Я зае…ся стучаться в Америку, получать х… за это. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не прое…ал связь с нашими людьми. Эту душу. Тем более, что я вижу русские чарты, что слушают люди. Рэп уже на х… не нужен. А я давно хотел себя попробовать в чем-то интересненьком. Родные сердца, следующая песня будет для души на х… Для нашей души», – трепался Моргенштерн.

Ранее он пытался снять с себя статус иноагента через суд, но безуспешно. Более того, его оштрафовали за отсутствие маркировки на видео. Кстати, видео с покаянием Моргенштерн тоже не промаркировал.