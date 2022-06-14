Иноагент Невзоров пугает россиян «ядерным пламенем»

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Сбежавший из России журналист-русофоб Александр Невзоров* продолжает пугать свою аудиторию и жителей некогда родной страны ядерным пламенем и возвращением в «совковую тоску и серость».

На прошлой неделе стало известно, что в Санкт-Петербурге арестовали особняк беглого журналиста, расположенный на Финском заливе.

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СМИ обратили внимание, что даже близкая дружба с губернатором Александром Бегловым не спасла Невзорова* от неминуемого наказания за распространение фейков о действиях российских военнослужащих в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

После этого Невзоров* с новыми силами начал поливать грязью некогда родную страну и критиковать значимые события. На этот раз журналист своеобразно поздравил Россию с днем рождения, решив испугать россиян ядерным пламенем и заявил, что праздник «пахнет калом».

«Сегодня, в свой день, Россия, побитая уходит в прошлое, оставляя на коврах цивилизации кровавые следы больших и увы босых ног. Печальный путь. Последний путь. И это не драматизация, а абсолютная реальность. Если происходящее очистить от словесной шелухи и пропаганды – Россию изгнали из современной жизни. Отлучили от развития, инвестиций, науки и технологий, от образования и путешествий. Теперь ее путь в никуда – в лагеря или в ядерное пламя, или в совковую тоску и серость на много-много лет. <…> На этой неделе у слова Россия появился специфический запах. Этот день России безнадежно пахнет калом, причем не чьим то, а президентским», — заявил Невзоров*.

Особенно абсурдно выглядят заявления журналиста о «изгнании России из современной жизни, науки и технологий», сделанные на фоне проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). На данное мероприятие приедут гости из 70 различных стран, что прямо говорит об обратном. Возникает логичный вопрос, кто изгнал Россию от развития и науки, а главное куда?

Напомним, ранее журналисты неоднократно обращали внимание на близкие связи Невзорова* и губернатора Петербурга Александра Беглова, который позволяет зарабатывать беглому русофобу миллиарды на рекламе в петербургском метро. Помимо того, журналист выступал в качестве политического консультанта во время предвыборной кампании будущего градоначальника в 2019 году.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.