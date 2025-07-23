Иноагент-политолог: Россия восстановит влияние на Южном Кавказе после победы на Украине

Елена Острякова.  
23.07.2025 17:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Закавказье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Отступление России в Закавказье временное, всё зависит от итогов СВО на Украине. Пока что Москву устраивает сохранение текущих экономических выгод и потребностей.

Такими опасениями русофоба поделился политолог-иноагент Антон Барбашин в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отступление России в Закавказье временное, всё зависит от итогов СВО на Украине. Пока что...

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«В данный момент для России важнее всего война в Украине. Нам нужно смотреть на происходящее на Кавказе с этой точки зрения. Армения очень важна для России для обхода санкций. С точки зрения экономического сотрудничества Армения делает то, что хочет Россия, как и Грузия…

У Баку ситуация немного сложнее. Обе стороны проявляют гибкость. У России все еще есть много интересов в Азербайджане. Я бы не сказал, что эти отношения партнерские, но они стабильные и прагматичные. Есть много инфраструктурных проектов, которые Россия хочет реализовать», – сказал Барбашин.

При этом он считает, России «уже не получится вернуться к тому, что было до всех этих конфликтов», однако наладить отношения возможно.

«Что касается того, сможет ли Россия восстановить свое влияние, это во многом зависит от войны в Украине. Если Россия сможет завершить ее каким-то образом в свою пользу, то она сможет обратить свое внимание на Кавказ и, возможно, будет более активно действовать там на разных фронтах. Но России придется пойти на компромисс, что пока неочевидно», – рассуждал Барбашин.

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