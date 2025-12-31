Иноагент: Путин сыграет с Трампом в гольф на украинском Майдане
Президент РФ Владимир Путин собирается закончить СВО в течение полутора-двух лет. Однако на сохранившейся территории Украины не будет покоя.
Об этом бывший юрист ЮКОСа бежавший в Лондон иноагент Владимир Пастухов заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Расчет на то, что Украина, чем бы война ни закончилась, откажется в очень сложном положении. Оно не связано даже с тем колоссальным экономическим ущербом, который нанесен этой стране войной, ни с человеческими жертвами. Люди восстанавливаются после войн. Самое сложное – это внутренний кризис доверия, которое держится только на войне», – сказал Пастухов.
Он считает, что после СВО на Украине начнется «перманентный Майдан, на котором Путин рассчитывает сыграть в гольф с Трампом».
«Все эти коррупционные скандалы, которые мы видим, неравенство, чувство неудовлетворения, – оно все сыграет. Куча ошибок политических наделана. Есть радикализация внутренней политики, когда отдельные группы населения готовы идти очень далеко и быстро по пути создания украинского национального государства, не учитывая, что есть другие группы населения, которые в условиях войны выстраиваются вагончиками в этот паровозик, а вне войны заявят о себе в полный голос.
Путин в эту игру впишется, он не будет сторонним наблюдателем. Россия не сядет у разделительной линии с грустными глазами. Она не будет воевать, но участвовать в борьбе продолжит», – сказал Пастухов.
