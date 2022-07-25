Иноагент рассказала, зачем Абрамович примчался в Стамбул на переговоры по зерну

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Новости Украины

Российский олигарх Роман Абрамович присутствовал на переговорах по «зерновой сделке» в Стамбуле, чтобы решить свои личные проблемы.

Об этом в интервью Александру Плющеву заявила его сбежавшая из России коллега Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этих переговорах с самого начала Абрамович очень удачно спасает шкуру Абрамовича. Он до сих пор не находится под санкциями. За него даже заступалось украинское правительство», – сказала Латынина.

Она считает, что санкции против российских олигархов это не первоочередная задача западной власти.

«Все российские олигархи, которые сделали свое состояние до Путина (даже если они пользуются административным ресурсом), без Путина их состояния были бы гораздо больше. Эти люди потеряли, а не приобрели от Путина. Сделать они против него ничего не могут. Санкции против них связаны с тем, что Западу нужно отчитаться, что он что-то сделал, поскольку Запад не хочет вводить настоящих санкций, перекрывать нефть и газ, и платит Путину миллиард в день на войну», – выразила недовольство иноагентка.

Олигарх Роман Абрамович был замечен на церемонии подписания соглашения по вывозу зерна из портов Украины в Стамбуле. Ранее он появлялся на российско-украинских переговорах в Минске.

В июне британская The Times утверждала, что адвокаты Абрамовича принесли в английский суд, рассматривавший дело о наложении санкций на олигарха, рекомендательное письмо от главы фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давида Арахамии. В письме якобы было написано, что «при содействии господина Абрамовича делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, с помощью которых смогли спасти более 400 000 человек. Также его усилия в вопросе обмена военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек».

Суд в Британии Абрамович проиграл, но продолжает судиться в ЕС, требуя отменить введенные против него санкции, так как решение нарушает его права, как гражданина Португалии. Олигарх настаивает на том, чтобы Евросоюз перевел в его благотворительный фонд свыше миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. В Европе за миллиардера ходатайствует сбежавший из России режиссер Кирилл Серебренников.

Адвокаты известного российского миллиардера Романа Абрамовича предложили лично сообщить чиновникам ЕС, что он не поддерживает войну Владимира Путина на Украине, сообщал EUobserver.