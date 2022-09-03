Иноагент Шендерович стращает: «За символику Z расплатятся русские дети»

Вадим Москаленко )

Россия не оценила прелести «святых девяностых» и возвращается в имперское прошлое.

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Об этом в рамках конференции «Форум свободная Россия» в Вильнюсе заявил беглый российский либерал, писатель-иноагент Виктор Шендерович , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Плохо быть немцем в середине 1930-х гг. прошлого века» – говорил я восемь лет назад после Крыма. Сегодняшняя версия звучит еще печальнее – совсем плохо быть немцем в 1940-х гг…. Мы сегодня – немцы в 1940-х гг. Коллективная вина и ответственность – одна из главных тем последнего времени для нас…

Россияне будут платить так, как платили немцы. Мы уже платим. Платим изгнанием – и я, и вы. Десятками тысяч жизней платят те, кто стал пушечным мясом… миллионы россиян – либо верующих в Путина, либо жертвы стокгольмского синдрома – будут платить дальше. Будут платить наши дети – те, кого сегодня строят с пилотками на маленькие головы с буквой «Z». Историческая плата достанется и им тоже. И это – на десятилетия», – стращал русофоб.