Иноагент Шендерович стращает: «За символику Z расплатятся русские дети»

03.09.2022  01:49 (Мск), Вильнюс
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Вадим Москаленко )

Россия не оценила прелести «святых девяностых» и возвращается в имперское прошлое.

Вадим Москаленко ) Россия не оценила прелести «святых девяностых» и возвращается в имперское прошлое....

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Об этом в рамках конференции «Форум свободная Россия» в Вильнюсе заявил беглый российский либерал, писатель-иноагент Виктор Шендерович , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Плохо быть немцем в середине 1930-х гг. прошлого века» – говорил я восемь лет назад после Крыма. Сегодняшняя версия звучит еще печальнее – совсем плохо быть немцем в 1940-х гг…. Мы сегодня – немцы в 1940-х гг. Коллективная вина и ответственность – одна из главных тем последнего времени для нас…

Россияне будут платить так, как платили немцы. Мы уже платим. Платим изгнанием – и я, и вы. Десятками тысяч жизней платят те, кто стал пушечным мясом… миллионы россиян – либо верующих в Путина, либо жертвы стокгольмского синдрома – будут платить дальше. Будут платить наши дети – те, кого сегодня строят с пилотками на маленькие головы с буквой «Z». Историческая плата достанется и им тоже. И это – на десятилетия», – стращал русофоб.

Шендерович выразил сожаление, что за тридцать лет Россия «не осознала уроки прошлого».

«Немцы осознали уроки своего проклятого десятилетия. История сказала: «Гуд!» и выпустила их в будущее, а мы – не осознали, и история нас отправила на «второй год». Тридцать лет прошло, и мы отправились в этот класс снова. И будут платить наши дети», – подытожил иноагент.

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