Иноагент Шульман угрожает избирателям новых российских регионов смертью

Беглый политолог-иноагент Екатерина Шульман хотела бы не допустить выборов в новых российских регионах.

Об этом она заявила в эфире «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это самая темная сторона этой выборной кампании, как и следующей, потому что трудно не увидеть этого слона в комнате. Один из главных смыслов этих электоральных мероприятий для их организаторов – это легитимация приобретенных, оккупированных, аннексированных территорий. Интеграция их в российское политико-правовое пространство.

Дальше будут говорить: смотрите, люди захотели и проголосовали. На первом этапе был референдум, сейчас будут выборы законодательных собраний на этих местах, скажу так туманно. Потому что это территории не имеющие официальных границ и находящиеся неизвестно где», – вещала Шульман.