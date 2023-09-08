Иноагент Шульман угрожает избирателям новых российских регионов смертью
Беглый политолог-иноагент Екатерина Шульман хотела бы не допустить выборов в новых российских регионах.
Об этом она заявила в эфире «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это самая темная сторона этой выборной кампании, как и следующей, потому что трудно не увидеть этого слона в комнате. Один из главных смыслов этих электоральных мероприятий для их организаторов – это легитимация приобретенных, оккупированных, аннексированных территорий. Интеграция их в российское политико-правовое пространство.
Дальше будут говорить: смотрите, люди захотели и проголосовали. На первом этапе был референдум, сейчас будут выборы законодательных собраний на этих местах, скажу так туманно. Потому что это территории не имеющие официальных границ и находящиеся неизвестно где», – вещала Шульман.
Она запугивает избирателей новых российских регионов смертью.
«С этими выборами нельзя иметь ничего общего никому. Все парламентские партии были принуждены к тому, чтобы открыть там отделения. Люди, которые думают, что они просто там наблюдают или голосуют, не трогайте там ничего. Там вообще лучше не находиться. Это территория смерти, некропространство, серая зона, в которой жизнь ничего не стоит. Если вы организуете эти выборы, вы соучастник военного преступления, если вы просто пришли на участок, вы живая мишень. Вам там делать нечего», – запугивала россиян Шульман.
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