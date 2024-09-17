Иноагент Троицкий: «В Эстонии хватает путинистов, но они присмирели под угрозой репрессий»

Олег Кравцов.  
17.09.2024 15:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политические репрессии, Прибалтика, Россия, Эстония


В Эстонии живет огромное количество сторонников нынешней России, но теперь им стало опасно высказывать свою позицию открыто.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Латвийского радио» заявил бежавший из России музыкальный критик Артемий Троицкий, получивший на родине статус иностранного агента.

В Эстонии живет огромное количество сторонников нынешней России, но теперь им стало опасно высказывать...

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Ведущая спросила, есть ли «путинисты в Эстонии», где сейчас живет Троицкий.

«Я думаю, что их в Эстонии хватает. И в Таллине, и в северо-восточной Эстонии их достаточно. Но если, когда я только сюда приехал, они проявляли определенную активность, причем не только в официальных, но и бытовых ситуациях, то теперь они ведут себя очень смирно, не высказывают вслух свою позицию, если обсуждают ее – только в кухонной обстановке. А так они в общем присмирели. Это неплохо. Присмирели они потому, что не хотят, чтобы на них какие-то репрессии со стороны эстонского государства обрушились и чтобы их депортировали», – отметил иноагент.

Он говорит, что эти люди считают Россию суперстраной, но не хотят туда выезжать.

«Это хорошее замечание, – обрадовалась ведущая. – Они много критикуют, но есть же программа по переселению. Но они хотят увидеть свой мир здесь таким, каким они его видят».

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