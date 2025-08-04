Иноагент Венедиктов: Договоренности с Трампом ничего не стоят

На смену сроков «ультиматума» президента США Дональда Трампа не стоит обращать внимания.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А потом он скажет: еще две недели. А потом вообще об этом забудет. Потому что для него важен результат, а будучи человеком неглупым, он понимает, в чем его профит. Его профит – сохранить отношения с Россией, потому что, видимо, сделаны какие-то предложения с двух сторон. Но одновременно – не потерять лицо и стать миротворцем», – считает либерал.

Он похвастался, что несколько дней назад ужинал в Москве с пятью послами европейских стран.