Иноагент Венедиктов: Договоренности с Трампом ничего не стоят
На смену сроков «ультиматума» президента США Дональда Трампа не стоит обращать внимания.
Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А потом он скажет: еще две недели. А потом вообще об этом забудет. Потому что для него важен результат, а будучи человеком неглупым, он понимает, в чем его профит. Его профит – сохранить отношения с Россией, потому что, видимо, сделаны какие-то предложения с двух сторон. Но одновременно – не потерять лицо и стать миротворцем», – считает либерал.
Он похвастался, что несколько дней назад ужинал в Москве с пятью послами европейских стран.
«Один посол говорит: вот мы, Алексей, считаем, что Путин и Трамп очень похожи, но есть одна разница для нас, европейцев. Я спрашиваю: какая? Думаю, сейчас пошутит. Он отвечает: Путин предсказуем, а Трамп – нет. Я подумал: ого, отлил в граните. Европейцы считают, что Путин для них опасность. И Трамп для них опасность, но он непредсказуем. Это очень интересный взгляд. Вы когда смотрите: договорятся – не договорятся, но один-то непредсказуемый. Ничего вечного не бывает. Ну, договорились, а потом Трамп перестал быть президентом», – сказал Венедиктов.