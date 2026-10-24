Конфликт на Украине имеет шансы завершиться к концу текущего года, если в дело не вмешается какой-либо внезапный фактор. Такое уже происходило в феврале текущего года, когда все шло к мирным переговорам, но началась война на Ближнем востоке.

Об этом в интервью внесенному Россией в список экстремистов и террористов блогеру Илье Варламову заявил иноагент-радиоведущий Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, я считаю, что есть большие шансы. Вообще горизонт до конца года, к этому движется. То есть, я знаю некоторые элементы переговоров, систему переговоров. Мы это видим в основном на поверхности: гуманитарный обмен,военнопленными, гражданскими, возвращение детей. Мы все это видим. А чего мы не видим? Мы не видим, что вокруг вот этих планов, американских в первую очередь, надо признать, что это в основном делает аппарат Рубио, госсекретаря США, все время они пытаются найти и примирить… Но я вижу продвижение. И в феврале, если бы не эта гребанная иранская война, спасибо дедушке Трампу, не вовремя, – там открылось окно переговоров в феврале. На уровне уже обсуждали вопрос о встрече министров иностранных дел. То есть, поднять с экспертной делегации туда, потом уже и президенты после министров. И в феврале это рухнуло», – заявил Венедиктов.

Иноагент при этом отмечает, что для президента России остаются три основных «красных линии», которыми он не поступится. Это полное освобождение территории Донбасса, отказ от гонений на УПЦ и закрепление официального статуса русского языка. По мнению Венедиктова, украинский диктатор Владимир Зеленский будет вынужден пойти на это, потому что он «устал от войны»: