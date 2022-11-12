Иноагент Венедиктов не считает предателями россиян, которые будут воевать за ВСУ

12.11.2022  00:04 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Госизмена, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

88% зрителей ютуб-канала «Живой гвоздь», на котором работает команда закрытой радиостанции «Эхо Москвы», не считают предателями тех россиян, которые хотят воевать на стороне ВСУ.

Такой опрос провели ведущие в прямом эфире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

88% зрителей ютуб-канала «Живой гвоздь», на котором работает команда закрытой радиостанции «Эхо Москвы», не...

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Лиза Лазерсон призналась, что она считает таких людей «красавчиками».

«Это голосование аудитории «Живого гвоздя». В стране будет все наоборот. Предателями многие называют даже тех, кто просто уехал от мобилизации. Причем, замечу, уехал абсолютно законно. Их выпустило ФСБ. В историческом плане будет другой взгляд. Сейчас эмоционально это воспринимается как предательство», – сказал бывший руководитель закрытого «Эха» Алексей Венедиктов.

В доказательство он напомнил, что сейчас на Западе пересматриваются взгляды на гитлеровских коллаборационистов: бандеровцев, лесных братьев. Сам он бы он ответил на вопрос опроса отрицательно.

«Не предатели. У нас же нет войны», – сказал Венедиктов.

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