Иноагент Венедиктов просится в эфир к Соловьеву

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Бывший редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что хотел бы выступать в эфире у тележурналиста Владимира Соловьева, чтобы доносить свои идеи до аудитории, поддерживающей власть.

Об этом иноагент заявил в эфире своего ютуб-канала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у меня была гарантия, чтобы то, что я говорю сейчас здесь, я мог бы говорить на другую аудиторию: на радио «Спутник», в эфире Соловьева, в прямом эфире один на один, – я бы пошел, не глядя. Потому что те, кто слушает, тоже патриоты России и граждане России. А мы их вычеркнули… То есть не мы, а это так устроено, что аудитория Соловьева, Киселева, Тиграна Кеосаяна, Марго не слышит ничего. Почем они удивляются мобилизации? Потому что они нас не слышали. А если бы слышали на радио «Спутник» и у Соловьева – с теми рисками… Мы в Москве. Мы говорим с нашими согражданами, нашими соседями. Это то, что я говорил в Киеве в феврале 2014 года. Я говорил: у вас будет гражданская война. Майдан – это начало гражданской войны. То же самое сейчас здесь. С этими людьми, и которые вам кажутся… Я читаю: «эти дебилы идут на убой». Что вы хотите тогда? Они будут убивать вас», – сказал Венедиктов.

Ранее сам Соловьёв называл Венедиктова врагом России за его работу на посту ныне закрытой радиостанции «Эхо Москвы».

«Венедиктов даёт слово людям, обслуживающим интересы западных спецслужб. Мы хорошо понимаем, что Венедиктов — это враг. Это осознанный враг», – заявил Соловьёв.