Иноагент Венедиктов раскрыл «мятеж, сравнимый с пригожинским»

Елена Острякова.  
15.07.2025 16:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Коррупция, Криминал, Мятеж, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Молчаливым протестом и вызовом является присутствие высших российских чиновников на похоронах бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой после предъявления ему подозрений в расхищении средств на оборону Курской области.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молчаливым протестом и вызовом является присутствие высших российских чиновников на похоронах бывшего министра транспорта...

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«Мы имеем дело с мятежом, сравнимым с пригожинским. Это второй после пригожинского видимый мятеж части элиты первого эшелона.

Семь вице-премьеров правительства, министры, замглавы администраций, губернаторы (приезжает Турчак, бывший фаворит). – эта вся группа эшелона «А» демонстративно под камеры приходит туда», – сказал Венедиктов.

Он высказал уверенность в том, что приезд на похороны вице-премьеров был согласован с главой правительства Михаилом Мишустиным.

«Это означает, что эта часть элиты делает демарш: «Достали». Это демарш не в отношении Путина. Они апеллируют к Путину. Ему, однозначно, будет доложено. «Владимир Владимирович, довели парня до самоубийства. Чего ваши творят?!». Таким образом, часть высшей бюрократии жалуется на другую часть – правоохранительную бюрократию», – рассуждал Венедиктов.

При этом он уверен, что если бы против Старовойта просто возбудили уголовное дело, за него никто бы не вступился.

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